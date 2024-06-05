Малиновую Lada Iskra впервые презентовали на ПМЭФ

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Новую модель LADA с названием Iskra впервые презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Автомобиль займет нишу между LADA Granta и LADA Vesta. В разработку и производство вложили 23 миллиарда рублей. Машина будет выходить в нескольких комплектациях:



мотор 1,6 литра мощностью 90 л. с. с пятиступенчатой "механикой". Такая компоновка используется в Lada Granta;

сочетание двигателя объемом 1,6 литра и мощностью 106 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. Такой вариант сейчас можно найти у двух автомобилей – Granta и Vesta;

тот же мотор мощностью 106 л. с., но в качестве коробки передач будет бесступенчатый вариатор. Данный вариант пока не доступен ни в одной модели АвтоВАЗа.

Кроме того, новую LADA представили сразу в трех кузовах – седан, универсал и универсал Cross. Создатели заверяют, что машина технологически независима – иностранные комплектующие ей не нужны.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге утром 5 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в 2024 году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Всего в программу вошло свыше 150 тематических дискуссий и рекордное количество двусторонних бизнес-диалогов.

