Ушаков: программа Путина на ПМЭФ запланирована на 5–7 июня

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин примет участие в мероприятиях 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 5 по 7 июня. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он рассказал, что форум каждый год проводится под патронатом Путина, собирает мировых лидеров, руководителей крупных российских и зарубежных компаний, банков, ведущих экспертов из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества. На мероприятии также будут присутствовать министры и члены кабмина РФ, добавил Ушаков.

Помощник российского президента уточнил, что сейчас подтверждено участие представителей из 136 стран мира. В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 государств.

Освещением форума займутся как российские, так и иностранные журналисты из 50 стран, подытожил Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ и выступит с речью 7 июня. Само мероприятие будет проходить в Петербурге с 5 по 8 июня. Тема 27-го форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".