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23 июля, 15:05

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Автоэксперт Хайцеэр назвал главные причины плохой работы кондиционера в машине

Автоэксперт назвал главные причины плохой работы кондиционера в машине

Фото: depositphotos/ponsulak

Определенные поломки или недостаточное количество фреона могут привести к плохой работе кондиционера в машине, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее жителям столицы пообещали возвращение жаркой погоды в последние дни июля. Во вторник и среду, 30-го и 31-го числа, воздух в Москве может прогреться до 30 градусов.

Именно в жару многие автомобилисты могут столкнуться с плохой работой кондиционера, и причин у этого может быть несколько.

Первое – закончился фреон, газ, который охлаждает воздух. Второе – могут быть просто неисправности в системе, например появилось отверстие в трубке, не работают какие-то еще агрегаты.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

Если вместо холодного воздуха кондиционер начал выдавать теплый, стоит немедленно обратиться на станцию технического обслуживания – там специалисты проверят фреон и целостность конструкции.

Он также отметил, что не стоит забывать про кондиционер и зимой.

"Из-за того что он застаивается, долго не работает, тоже могут появляться неисправности. Так что, если зимой на стекле появляется налет от испарений, можно немного подсушить воздух", – порекомендовал эксперт.

Плюс перед основным сезоном (особенно когда наступает время тополиного пуха и одуванчиков) всегда стоит проверять, насколько чистые радиаторы кондиционера.

Автоэксперт также посоветовал не настраивать в жару кондиционер на слишком низкую температуру. Большой перепад по сравнению с улицей может привести к простуде, напомнил он.

"Если температура за бортом очень высокая, больше 30 градусов, то разница с салоном не должна составлять более 7 градусов, иначе человек заболеет", – заключил Хайцеэр.

Ранее россиян предупредили, что оставлять детей и животных в стоящей на жаре машине крайне опасно. На солнце салон припаркованного авто моментально раскаляется, что смертельно опасно для пассажиров.

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Медведева Светлана

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