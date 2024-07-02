Эксперт Гринин: в раскаленной на жаре машине у ребенка считаные минуты на спасение

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В раскаленном на жаре салоне автомобиля у запертых там детей и животных есть считаные минуты на выживание, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве 2 июля достигла 32 градусов. Таким образом, был побит рекорд 1890 года. При этом аномальная жара до 35 градусов тепла ожидается в столице уже до 4 июля, предупредил Вильфанд.

По словам Гринина, в такую погоду температура в закрытом салоне машины поднимается очень быстро.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Время нагрева во многом зависит от остекления салона, направления солнечных лучей, обивки – чем она темнее, тем быстрее. Но в любом случае речь о считаных минутах. Тепло идет, а обратно выйти не может из-за того, что в салоне в этот момент плохой воздухообмен.

"Цвет самого автомобиля имеет гораздо меньшее значение. Если машина темная, больше всего тепла могло бы пройти через крышу, но между ней и салоном есть небольшая прослойка, плюс материал обивки пористый – все это задерживает тепло. Да, математически темная машина прогреется чуть быстрее, но подавляющее большинство тепла в салон попадет с излучением сквозь стекла. Все остальное вторично", – отметил он.

Эксперт предупредил, что в раскаленном салоне температура воздуха может быть на несколько десятков градусов выше уличной. По сути, автомобиль в жару превращается в "парник на колесах".





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если в салоне маленький ребенок, летальный исход возможен через считаный десяток минут, а то и меньше. Собаки способны протянуть чуть дольше – они часто дышат и таким образом охлаждают тело. Но все это имеет предел, поэтому в целом никому в машине на солнце находиться нельзя.

"Вообще оставлять маленьких детей в автомобиле не стоит. Зимой могут замерзнуть, летом – перегреться. А если машина заведена и ветром потянет выхлоп в салон, ребенок рискует задохнуться. Также в автомобиль могут въехать, как бы он ни был припаркован", – перечислил Гринин.

Кроме того, эксперт призвал не оставлять в салоне газовые баллончики, аэрозоли и другие подобные вещи: при перегреве они могут взорваться с эффектом, сопоставимым с небольшой гранатой.

"Или та же зажигалка: лопнет – полный салон пропан-бутана. Вдруг искра, и она способна вызвать объемный взрыв автомобиля", – обратил внимание специалист.

По его словам, в разогретом салоне может взорваться даже бутылка газировки. Это же касается и таящих предметов, которые тоже способны серьезно повредить обивку, заключил Гринин.

Ранее эксперт рассказал, как помочь человеку при солнечном ударе. В частности, пострадавшего нужно как можно быстрее перенести в прохладное помещение и немедленно вызывать скорую.