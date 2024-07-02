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02 июля, 19:29

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Эксперт Гринин: в раскаленной на жаре машине у ребенка считаные минуты на спасение

Эксперт предупредил об опасности перегрева салона авто на жаре

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

В раскаленном на жаре салоне автомобиля у запертых там детей и животных есть считаные минуты на выживание, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве 2 июля достигла 32 градусов. Таким образом, был побит рекорд 1890 года. При этом аномальная жара до 35 градусов тепла ожидается в столице уже до 4 июля, предупредил Вильфанд.

По словам Гринина, в такую погоду температура в закрытом салоне машины поднимается очень быстро.

Время нагрева во многом зависит от остекления салона, направления солнечных лучей, обивки – чем она темнее, тем быстрее. Но в любом случае речь о считаных минутах. Тепло идет, а обратно выйти не может из-за того, что в салоне в этот момент плохой воздухообмен.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

"Цвет самого автомобиля имеет гораздо меньшее значение. Если машина темная, больше всего тепла могло бы пройти через крышу, но между ней и салоном есть небольшая прослойка, плюс материал обивки пористый – все это задерживает тепло. Да, математически темная машина прогреется чуть быстрее, но подавляющее большинство тепла в салон попадет с излучением сквозь стекла. Все остальное вторично", – отметил он.

Эксперт предупредил, что в раскаленном салоне температура воздуха может быть на несколько десятков градусов выше уличной. По сути, автомобиль в жару превращается в "парник на колесах".

Если в салоне маленький ребенок, летальный исход возможен через считаный десяток минут, а то и меньше. Собаки способны протянуть чуть дольше – они часто дышат и таким образом охлаждают тело. Но все это имеет предел, поэтому в целом никому в машине на солнце находиться нельзя.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

"Вообще оставлять маленьких детей в автомобиле не стоит. Зимой могут замерзнуть, летом – перегреться. А если машина заведена и ветром потянет выхлоп в салон, ребенок рискует задохнуться. Также в автомобиль могут въехать, как бы он ни был припаркован", – перечислил Гринин.

Кроме того, эксперт призвал не оставлять в салоне газовые баллончики, аэрозоли и другие подобные вещи: при перегреве они могут взорваться с эффектом, сопоставимым с небольшой гранатой.

"Или та же зажигалка: лопнет – полный салон пропан-бутана. Вдруг искра, и она способна вызвать объемный взрыв автомобиля", – обратил внимание специалист.

По его словам, в разогретом салоне может взорваться даже бутылка газировки. Это же касается и таящих предметов, которые тоже способны серьезно повредить обивку, заключил Гринин.

Ранее эксперт рассказал, как помочь человеку при солнечном ударе. В частности, пострадавшего нужно как можно быстрее перенести в прохладное помещение и немедленно вызывать скорую.

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