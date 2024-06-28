Эксперт Гринин назвал главные правила помощи при солнечном ударе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При солнечном ударе пострадавшего следует как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Ранее москвичей предупредили о сильной жаре: в пятницу, 28 июня, воздух в столице прогреется до 28–30 градусов, а в выходные – до 30–32. В свою очередь, Роспотребнадзор напомнил главные признаки теплового удара – это повышенная температура тела и нарушение потоотделения, спутанность сознания, судороги, невнятная речь, учащенное дыхание и пульс, а также тошнота и головная боль.

Гринин подчеркнул, что в жаркую, солнечную погоду получить удар очень легко.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Нередко, если с человеком такое случилось, сам он уже ничего сделать не может. Поэтому ему необходимо помочь – переместить в прохладное место, положить влажную повязку на голову, дать воды и вызвать скорую помощь.

Чтобы избежать таких последствий, специалист посоветовал по возможности держаться в тени, обязательно носить головной убор и не забывать пить воду.

"Нужно носить одежду из натуральных тканей, ведь синтетические материалы препятствуют отводу тепла", – добавил эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал не опускаться в холодную воду в сильную жару. Дело в том, что при проблемах с сосудами холодная вода будет их сужать, что может привести к инфаркту или инсульту. Также специалист порекомендовал не купаться в фонтанах: в сточной воде содержатся простейшие микроорганизмы и ракообразные личинки, которые способны вызвать раздражение на коже.