Городские службы посоветовали москвичам меньше быть на улице из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам посоветовали сократить время пребывания на улице из-за прогнозируемой жары в пятницу, 28 июня. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 28–30 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о домашних питомцах. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары", – говорится в публикации.

Днем 29 и 30 июня температура воздуха в столице составит от 30 до 32 градусов. Москвичам посоветовали не перегреваться на солнце, использовать одежду светлых тонов, соблюдать требования пожарной безопасности и воздержаться от обращения с открытым огнем.

Более того, жара сохранится в Москве до середины следующей недели. Ночная температура не будет опускаться ниже 17–19 градусов, говорил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.