Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 12:18

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МЧС: жара до 32 градусов ожидается в Москве с 28 по 30 июня

Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Днем 28, 29 и 30 июня в столице ожидается сильная жара от 30 до 32 градусов, предупреждает пресс-служба МЧС Москвы.

"Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", – предупреждают в ведомстве.

Также представители МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. В случае необходимости там призвали звонить по номерам 101, 112 или по единому телефону доверия столичного управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

Старт волне жары даст четверг, 27 июня, когда воздух прогреется до 27 градусов, уверен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Затем 29-го и 30-го числа будет от 30 до 31 градуса, рассказывал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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