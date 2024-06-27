Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары, которая ожидается в пятницу и субботу, 28 и 29 июня. Соответствующее предупреждение появилось на портале Гидрометцентра.

"Очень высокая температура. Период предупреждения – с 12:00 28 июня до 17:00 28 июня. Период предупреждения – с 11:00 29 июня до 18:00 29 июня", – уточняется в публикации.

До этого в столичном главке МЧС РФ сообщили, что днем 28, 29 и 30 июня в столице температура воздуха составит от 30 до 32 градусов. Жителям посоветовали не перегреваться на солнце и использовать одежду светлых тонов. Также в ведомстве призвали соблюдать требования пожарной безопасности и воздержаться от обращения с открытым огнем.

Автомобилистам, в свою очередь, рекомендовали проветривать автомобиль перед поездкой, пить больше воды и надевать головные уборы.

