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27 июня, 10:59

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Синоптик Позднякова: июльская температура в Москве превысит норму на 4 градуса

Температура в начале июля в Москве превысит норму на 2–4 градуса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Средняя суточная температура в начале июля превысит норму на 2–4 градуса, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Июль в Москве начнется с жаркой погоды. А что дальше... Практически все модели долгосрочных прогнозов указывают, что следующий месяц лета в столице будет теплым, а в отдельные дни и жарким", – объяснила она.

Ночи первой декады следующего месяца будут гораздо теплее, а дожди позволят расти теплолюбивым культурам, сказала Позднякова. По словам синоптика, в середине июля средняя температура днем будет в районе 26–28 градусов, а погода будет в основном без осадков.

"В последней декаде июля вернутся кратковременные дожди и вновь термометры приблизятся к отметке 30 градусов", – предупредила она.

Также специалист сказала, что теплыми в это время будут не только воздух, но и вода в водоемах Московской области.

С начала июня в столице выпало уже 260% месячной нормы осадков, сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. На 26 июня этот показатель составил уже 201 миллиметр. Максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений в июне отмечено в 1942 году – 173,6 миллиметра.

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