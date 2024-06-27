Городские службы рекомендовали москвичам сократить пребывание на улице из-за жары

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Жителям и гостям Москвы следует воздержаться от длительного пребывания на улице в жару. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Температура в Москве может подняться до 27 градусов.

"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду", – уточнили в публикации.

В комплексе отметили, что в жару лучше всего надевать светлую и легкую одежду. Также следует помнить о важности поддержания водного баланса, а от тяжелой пищи стоит отказаться.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о возвращении тридцатиградусной жары в Москву 29 и 30 июня. Синоптик также обращал внимание, что к столице приближается антициклон, в результате влияния которого атмосферное давление может увеличиться. При этом воздух будет теплый, поскольку он поступит с юга Атлантики.

