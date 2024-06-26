Синоптик Тишковец: июль в Москве и области будет засушливым и теплым

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Июль в Московском регионе будет теплым и засушливым с недобором осадков на 30% до нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает ТАСС.

По его словам, месяц стартует с 30-градусной жары. Как отметил синоптик, повышение температуры начнется уже 27 июня – до 25–27 градусов. При этом в пятницу, 28-го числа, и выходные, 29 и 30 июня, воздух прогреется до 27–31 градуса, добавил Тишковец.

Он отметил, что температура в июле будет на 2–2,5 градуса выше нормы.

Между тем Гидрометцентр России спрогнозировал на 26 июня кратковременные дожди в Москве. Днем температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов. При этом скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

До этого сообщалось, что июнь 2024 года по количеству осадков в столице побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдений. По данным на 20 июня, в городе выпало 177,9 миллиметра осадков.