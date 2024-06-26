Кратковременные дожди пройдут в Москве 26 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в столице в среду, 26 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Июнь 2024 года по количеству осадков в столице уже побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдений.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что скандинавское лето в Москве сменится субтропической жарой. По его прогнозу, к концу июня в столице потеплеет до 28–33 градусов, что на 5–6 градусов выше климатической нормы.

