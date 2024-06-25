Синоптик Цыганков: хорошая погода в Москве сохранится до конца июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хорошая летняя погода "на уровне нормы" сохранится в Москве до конца июня, однако во вторник, 25 июня, и среду, 26-го числа, есть вероятность небольших дождей, рассказал в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

До 20 июня температура в городе держалась выше нормы, а с 21-го числа опустилась на полградуса ниже нормы, уточнил синоптик.

"Середина месяца была очень дождливая, в это время у нас выпал 241% осадков месячных. А вот оставшееся время будет уже не такое дождливое, можно сказать, сухое", – добавил Цыганков.

Он отметил, что в среду, 26 июня, и четверг, 27-го числа, ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, а в выходные, 29 и 30 июня, – до 3–8 метров в секунду.

Ночные температуры свежие и соответствуют норме, в пределах 11–13 градусов тепла, сказал Цыганков. При этом 1 июля она повысится до 15– 20 градусов.

"А дневная температура в пределах – 22–24 градусов. В воскресенье, предварительно, 26–31 градус", – заключил синоптик.

Между тем Гидрометцентр России рассказал, какая погода ожидает москвичей 25 июня. Так, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что мегаливни, которые идут в Москве весь июнь, связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. Он обратил внимание, что в период солнцестояния лучи солнца прогревают подстилающую поверхность, что заставляет насыщенный влагой теплый воздух подниматься наверх. Это приводит к возникновению конденсата.