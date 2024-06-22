Синоптик Ильин: последняя неделя месяца в Москве будет достаточно прохладной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Последняя неделя июня в Москве ожидается прохладной. Температура не составит выше 24 градусов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

Как он уточнил, с 24 июня в столице будут преобладать затоки с севера и из заполярных районов.

"В понедельник температура воздуха составит около плюс 22–24 градусов. Во вторник, 25 июня, – плюс 18–23 градуса. В среду и четверг, 26–27 июня, будет достаточно холодно: столбики термометров не превысят уровня плюс 14–19 градусов", – сказал синоптик.

По словам метеоролога, с 25 по 27 июня город накроют небольшие дожди.

Ранее сообщалось, что по количеству осадков июнь 2024 года в Москве побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдения за погодой. Отмечается, что по данным на 20 июня в столице уже выпало 177,9 миллиметра осадков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что мегаливни, которые идут в Москве весь июнь, связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. Он обратил внимание, что в период солнцестояния лучи солнца прогревают подстилающую поверхность, что заставляет насыщенный влагой теплый воздух подниматься наверх. Это приводит к возникновению конденсата.

