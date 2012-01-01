Климатолог Киселев сообщил о росте числа погодных аномалий в РФ

На территории России за последние годы увеличилось число погодных аномалий. Об этом со ссылкой на Росгидромет заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев. В качестве примера он привел так называемые волны тепла, которые все чаще фиксируют в разных российских регионах. Рассказываем подробности и разбираемся, как они влияют на столицу.



Климатические колебания

В России, согласно статистике Росгидромета, за минувшие годы в два раза увеличилось количество аномальных погодных явлений. В дальнейшем такая тенденция будет продолжаться, заявил в беседе с "Лентой.ру" ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Например, в различных регионах страны все чаще фиксируют волны тепла, когда температура воздуха превышает норму минимум на 5 градусов и не снижается хотя бы пять дней подряд. "Но одно дело, когда волна тепла длится в течение пяти-семи дней, и иное – когда, как в 2010 году, она охватила почти всю европейскую часть России практически на два месяца", – обратил внимание Киселев.





Андрей Киселев ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Волны тепла такой силы, как в 2010 году, все же фиксируются несколько раз за век. Нельзя точно сказать, стоит ли ожидать такого явления в этом сезоне, так как прогнозировать каждое отдельное событие практически невозможно.

Климатолог отметил, что погодные аномалии зависят от особенностей региона. В том числе от метеорологических параметров, рельефа и прочих факторов. При этом их частота обусловлена антропогенным, то есть вызванным человеческой деятельностью, потеплением.



Что ждет Москву?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погодные аномалии не обходят стороной и столицу, рассказал Москве 24 климатолог и метеоролог Николай Терешонок.





Николай Терешонок климатолог и метеоролог Конечно, будут чередоваться похолодания и потепления, ураганы и штили, жара и холод. Все это станет происходить чаще. Но жары будет больше.

Основная причина климатических отклонений – перенаселение планеты, полагает эксперт. Каждый человек требует определенных энергетических затрат, из-за чего выбросов углекислого газа в атмосферу становится больше.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что апрель этого года выдался одним из самых жарких в столице за последние 75 лет. "Уже можно спрогнозировать, что <...> с 1949 года нынешний апрель займет 3-е место в ранге самых жарких апрелей, это говорит о том, что все-таки очень ранняя весна", – подчеркнул он.

Кроме того, по прогнозам специалиста, апрель превысит месячную норму по осадкам. Что касается минувшего марта, то он стал самым теплым первым месяце весны на Земле с 1879 года. "Это уже десятый месяц подряд самый теплый на планете за всю историю наблюдения начиная с июня прошлого года, на каждый месяц был рекорд", – напомнил Вильфанд.

За последние 12 месяцев, по словам эксперта, средняя глобальная температура на 1,58 градуса обогнала тот же показатель доиндустриального периода (с 1850 по 1900 год). Это "очень тревожный аспект", полагает Вильфанд.



Шмакова Екатерина