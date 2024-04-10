Москвичей предупредили об учащении туманов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Густые туманы и штормовой ветер будут все чаще наблюдаться в Москве из-за глобального потепления. Об этом заявил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин в беседе с Агентством "Москва".

"Туман – явление частое. Перепад температур при соответствующей влажности – и утром, пока солнышко не вышло, у нас туман. Для Москвы туман ничем особенным не является, но мы должны воспринимать это явление как сигнал и напоминание", – предупреждает он.

По его словам, неблагоприятные климатические явления будут наблюдаться в столице все чаще. К ним он отнес не только штормовой ветер, но и волны жары. Климатолог заявил, что их число и время появления невозможно предсказать. Однако можно однозначно сказать, что они будут чаще, чем раньше, добавил Кокорин.

"На дистанции лет в 50 – раза в три чаще", – уточнил он.

Однако каждая такая волна жары сама по себе является естественным явлением. Но увеличение их частоты, по его мнению, является сигналом для жителей. Климатолог уверен, что это вызвано антропогенным воздействием, включая сжигание ископаемого топлива по всей Земле.

"Мы должны к ним быть готовы, адаптироваться и одновременно снижать сжигание ископаемого топлива. В Москве метро и электробусы – позитивный пример", – заключил он.

Ранее стало известно, что после прошедшего дождя в ночь с 9 на 10 апреля на Москву опустился густой туман. Видимость в некоторых районах упала до 200 метров. К обеду он почти полностью рассеялся.



По данным метеоролога Татьяны Поздняковой, жителей столицы до конца недели ожидает дождливая погода. Дожди ожидаются как в четверг, 11 апреля, так и в пятницу, 12-го числа.



