Климатолог Карнаухов предупредил о риске засушливого лета в Москве

Апрель продолжает удивлять москвичей июньской погодой. Еще в начале месяца столбики термометров поднялись до рекордных 23,2 градуса. Из-за аномального тепла в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Разбираемся в причинах климатической нестабильности и как это влияет на природу.



Тепло как летом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве до конца недели сохранится аномально высокая для второго месяца весны температура. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В период с 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более", – предупредили в ведомстве.

В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Кроме того, не нарушать правила поведения у водоемов.

Из-за аномалии в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 12 апреля. Причина высоких для второго весеннего месяца температур – перенос воздушных масс.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ В Москве опять майская и даже июньская погода. Связано это с тем, что происходит перенос воздушных масс со Средиземного моря, с самого юга Атлантического океана. И понятно, что это обусловливает очень высокую температуру.

По данным Гидрометцентра РФ, температура в городе начнет снижаться с пятницы, 12 апреля. В дневные часы столбики термометров покажут до 16 градусов. Такой же температурный режим сохранится и 13 апреля. В воскресенье днем прогнозируется 16...18 градусов. В понедельник, 15 апреля, дневная температура составит 8...13. Во вторник ожидается до 15 градусов в дневные часы.

Вместе с тем метеорологи не исключают возвращение в Москву заморозков в апреле. По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, они могут прийти в столицу в конце второй – начале третьей декады месяца, когда воздух в ночные часы станет остывать до 0 градусов.



"Будет лето как в 2010 году"?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Процесс глобального потепления сказывается на том, какие температуры наблюдаются в столице сегодня. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

"Такая быстрая весна и резкое таяние снега ведут к паводкам. Также получается, что большая масса воды стекает в реки, а не впитывается в почву. Это создает предпосылки для сухого лета, для засухи", – сказал эксперт.





Алексей Карнаухов климатолог Роль глобального потепления велика. Возможно, что в этом году у нас будет такое же жаркое лето, как и в 2010-м, а год станет самым теплым. На территории Центральной России такая весна – лидирующий фактор, который будет влиять на погоду летом.

По словам климатолога, это не первая ранняя весна в истории метеонаблюдений и у природы есть свои защитные механизмы, которые позволяют растениям и животным игнорировать колебания температуры. "Все-таки, несмотря на летнюю жару, почки пока еще не повсеместно распускаются. Это если и приведет к ускорению процесса, то на незначительное количество дней", – объяснил специалист.

Ранее эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин заявил, что в столице все чаще будут наблюдаться неблагоприятные климатические явления, в числе которых и штормовой ветер. То же самое касается и волн жары. "Невозможно предсказать, в каком году и сколько их будет, но можно однозначно сказать, что они будут чаще, чем в прошлом. На дистанции лет в 50 – раза в три чаще", – предупредил специалист.

Увеличение частоты волн жары, по словам Кокорина, вызвано глобальным потеплением, которое происходит из-за сжигания человечеством ископаемого топлива.

