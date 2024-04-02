Ночь на 2 апреля в Москве стала самой теплой за последние 75 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь с 1 на 2 апреля в Москве стала самой теплой за последние 75 лет, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 9,3 градуса", – уточнила она.

Предыдущий рекорд наиболее теплой ночи 2 апреля фиксировали в 2023 году, когда потеплело до 6,3 градуса тепла. Однако абсолютный рекорд апреля для ночного времени принадлежит 25 апреля 2023 года, когда минимальная температура составила 9,8 градуса.

В этот раз основной причиной рекорда стали перемещения теплых воздушных масс, заключила Позднякова.

Ранее она рассказывала, что накануне в столице установили новый суточный рекорд тепла. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала 1 апреля температуру в 20,3 градуса.

По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, рекордным по положительным значениям температуры будет и 2 апреля. Сейчас термометры в городе показывают 21,6 градуса, что уже превысило рекорд 17,8 градуса 1983 года.