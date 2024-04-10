Повышенный уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за потепления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за высокой температуры воздуха, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать до 14:00 12 апреля. Температура воздуха превысит норму на 7 градусов.

Помимо этого, в Подмосковье до 12:00 13 апреля действует оранжевый уровень опасности из-за паводка.

Ранее сообщалось, что июньская погода ожидается в Москве на текущей неделе. Связано это с тем, что происходит перенос воздушных масс со Средиземного моря, с самого юга Атлантического океана.

По словам синоптиков, температура повысится до 23 градусов в среду, 10 апреля. Это превышает норму на 9–10 градусов, однако в четверг значения опустятся до 15–19 градусов.

В выходные, 13 и 14 апреля, термометры понизятся, но будут превышать норму на 2–3 градуса. В субботу, 13 апреля, ожидаются от 8 до 13 градусов и кратковременный дождь. В воскресенье, 14 апреля, москвичи увидят солнце, а температура составит от 11 до 16 градусов.