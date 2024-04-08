Июньская погода ожидается в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Июньская погода ожидается в Москве на текущей неделе. Температура повысится до 23 градусов в среду, 10 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"В Москве опять майская и даже июньская погода. Связано это с тем, что происходит перенос воздушных масс со Средиземного моря, с самого юга Атлантического океана. И понятно, что это обусловливает очень высокую температуру", – подчеркнул он.

По словам синоптика, на этой неделе прогнозируются положительные ночные температуры. Во вторник, среду и четверг, 9, 10 и 11 апреля, столбики термометров ночью покажут до 10 градусов. Днем 9 апреля температура составит от 19 до 21 градуса, отметил метеоролог.

"Но если сегодня ночью лишь местами небольшой дождь, то завтра уже кратковременный дождь и условия для грозовой деятельности, то есть местами будет гроза, но летнего типа – прогремит и завершится. И усиления ветра не прогнозируется", – сказал он.

Вильфанд также указал, что 10 апреля температура достигнет 23 градусов, что превысит норму на 9–10 градусов, однако в четверг значения понизятся до 15–19 градусов.

В выходные, 13 и 14 апреля, термометры понизятся, но будут превышать норму на 2–3 градуса. В субботу, 13 апреля, ожидаются от 8 до 13 градусов и кратковременный дождь. В воскресенье, 14 апреля, москвичи увидят солнце, а температура составит от 11 до 16 градусов.

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 апреля, в Москве ожидается первая в 2024 году гроза. Вечером сформируется кучево-дождевая облачность, вероятность грозы будет высокой. По словам главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, грозы в апреле случаются в среднем один раз в 1–2 года. В некоторых регионах вероятность погодного явления превышает 70%.

