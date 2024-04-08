Первая в этом году гроза ожидается в Москве 9 апреля

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Во вторник, 9 апреля, в Москве ожидается первая в 2024 году гроза. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Во вторник днем Московский регион окажется в зоне атмосферного фронта с волной. Вечером сформируется кучево-дождевая облачность, вероятность грозы будет высокой.

"В Москве это будет первая гроза, которую мы раньше "любили в начале мая", а теперь в результате потепления климата она готова прогреметь и в начале апреля", – написала Позднякова.

По словам синоптика, грозы в апреле случаются в среднем один раз в 1–2 года. В некоторых регионах вероятность погодного явления превышает 70%.

До этого москвичам пообещали июньскую погоду. Температура воздуха во вторник поднимется до 21 градуса, а в среду – до 23 градусов. Предполагается, что 10 апреля в столице будет установлен новый суточный рекорд тепла.

