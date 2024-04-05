Март 2024 года в Москве выдался сухим и солнечным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Март в Москве в этом году выдался сухим и солнечным, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она привела данные обсерватории МГУ, согласно которым солнце в марте 2024 года светило в течение 182 часов при месячной норме 128 часов. Самыми солнечными были 13, 14, 27 марта. Причем 27 марта солнце светило 12,1 часа.

Позднякова рассказала, что март 2024 года стал вторым самым солнечным в текущем столетии. Больше всего мартовское солнце радовало столицу в 2022 году – 206 часов.

Теплая погода до 20 градусов вернется в Москву уже на следующей неделе, с 8 по 14 апреля. Непогода постепенно отступает. В выходные дни в Москве и Подмосковье потеплеет. Уже днем в субботу, 6 апреля, столбики термометров достигнут 8–10 градусов тепла, однако на следующий день, 7-го числа, воздух может прогреться до 12 и 17 градусов. Еще теплее будет в понедельник и вторник, 8 и 9 апреля.

Ранее в Росгидрометцентре заявили, что в пятницу, 5 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется от 6 до 8 градусов, а по области – от 3 до 8. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.