Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 6 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в ночь на 6 апреля прогнозируются заморозки, днем облаков станет меньше и солнце начнет прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в этот день будет колебаться около 10-градусного показателя.

"Весенние синоптические процессы часто бывают неустойчивыми и резко меняющимися, и яркий пример этому нынешняя весна в центральных областях европейской части страны. Так, например, в Москве в марте было несколько хорошо выраженных волн холода и тепла, а разброс температур достиг почти 30 градусов", – говорится в сообщении.

Начало апреля также стало рекордно жарким. В частности, 1 апреля в столице выявили самую раннюю в метеорологической истории дату достижения 20-градусной температуры. Потом случилось резкое похолодание, отметили синоптики. В частности, уже 4 апреля температура была не выше 6 градусов. В ночь на пятницу ожидается ниже 0 градусов.

В ночь на 7 апреля, продолжили метеорологи, обойдется без заморозков. В дневное время воздух прогреется до 15 градусов. В первый день следующей недели столбики термометра покажут 15–20 градусов. Прогнозируются небольшие дожди.

Как уточняла главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в середине следующей недели температура воздуха вновь поднимется до 20 градусов тепла. С ее слов, тепло вернется в Москву уже 10 апреля.