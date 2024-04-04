Москвичей ждет существенное потепление в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

К концу недели москвичей ожидает существенное потепление, однако погода останется облачной, с небольшими локальными дождями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, в четверг, 4 апреля, в городе прогнозируется до 5–7 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов. Погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег, уточнил Леус.

По информации Гидрометцентра, в субботу в дневное время воздух прогреется до 10 градусов тепла. На следующий день прогнозируется 9–14 градусов, в понедельник – 11–16 градусов, во вторник – 16–21 градус.

В четверг, 4 апреля, ожидается облачная погода и небольшие осадки. В Гидрометцентре рассказали, что скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.