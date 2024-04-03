Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Столичные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия сильного ветра в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Сильный ветер сохранится до конца дня. В настоящее время фиксируются очень сильные порывы", – говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу во время непогоды. Тем, кто все же находится снаружи, посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Сообщить о случаях падения деревьев и повреждения конструкций можно в единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53.

Сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду сохранится в Москве до 23:00 среды, 3 апреля. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе – до 21:00 3 апреля, уточнили в Гидрометцентре.

Вечером 3 апреля ожидается резкое понижение температуры до 5–8 градусов. Как уточнил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

В связи с непогодой кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды, а также укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Решение приостановить работу приняли в том числе столичные парки, а также Московский зоопарк. Общественные пространства и зоосад сообщат об открытии дополнительно.