Парк Горького и "Сокольники" вновь открыли после непогоды

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Парк Горького и "Сокольники" вновь открыли для посещения. Об этом сообщили в пресс-службах столичных природных зон.

"Ждем вас на парковых аллеях", – указали в телеграм-канале Парка Горького.



Утром в четверг, 4 апреля, о возобновлении работы также сообщил парк "Сокольники".



Эти и другие общественные территории закрывались во второй половине 3 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, кафе и ресторанам города из-за сильного ветра было рекомендовано закрыть летние веранды.



Порывы ветра достигали 21 метра в секунду, однако городские службы принимали все меры по устранению последствий непогоды. По словам Сергея Собянина, из-за погодных катаклизмов погибли 2 человека, а еще 15 пострадали.