Москвичей предупредили о гололедице утром 5 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь на пятницу, 5 апреля, в Москве ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Резкие колебания температуры воздуха могут способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы ведут непрерывный мониторинг состояния дорог и проводят необходимые работы.

Пешеходов призвали быть внимательными на улицах города, а автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне в Москве обновился суточный температурный рекорд. Столбики термометров показали 18,1 градуса. Ранее рекорд составил 17,9 градуса и принадлежал 1983 году.

