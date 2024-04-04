Суточный температурный рекорд обновился в Москве 3 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столбики термометров показали в среду, 3 апреля, 18,1 градуса, что свидетельствует о новом суточном рекорде в Москве. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

"В минувшую среду, до подхода ветреного холодного атмосферного фронта, воздух в Москве успел прогреться до 18,1 градуса, что выше прежнего суточного рекорда, который для 3 апреля составлял 17,9 градуса и принадлежал 1983 году", – отметил он.

По словам синоптика, точное значение нового рекордного достижения, которое будет записано в метеорологические летописи, составляет 18,4 градуса. Столько показали термометры на базовой метеостанции Москвы вечером вторника.

Между тем стало известно, что в конце текущей недели в Москве прогнозируется существенное потепление. Леус рассказал, что погода останется облачной, с небольшими локальными дождями.

4 апреля москвичей ожидает облачная погода и небольшие осадки. В Гидрометцентре уточнили, что скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.