Москвичам рассказали о погоде 4 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в столице и области в четверг, 4 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

До этого сообщалось, что 2 апреля в Москве стало рекордно теплым. В 17:00 воздух прогрелся до 23,2 градуса. Такой показатель побил прошлый рекорд почти на шесть градусов.

Тепло вернется в столицу на следующей неделе. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что во вторник, 9 апреля, воздух в столице прогреется до 19 градусов.

