Столичные парки закрыты из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.

"Уважаемые посетители! Парки закрыты в связи погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

В пресс-службах Парка Горького и "Сокольников" также заявили, что о возобновлении работы общественных пространств проинформируют дополнительно.

До 23:00 среды, 3 апреля, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра, чьи порывы могут достигать 21 метра в секунду. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе – до 21:00 3 апреля, уточнили в Гидрометцентре.

На фоне непогоды городские службы Москвы подготовились к работе в усиленном режиме. Специалисты принимают меры по защите жилых и нежилых объектов, объектов транспорта и торговли от порывов ветра.