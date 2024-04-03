Небольшой дождь и гроза ожидаются в Москве 3 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 3 апреля. Местами пройдет кратковременный дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 15 до 17 градусов тепла, в области – от 13 до 18 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 4 апреля температура воздуха в Москве начнет стремительно снижаться, из-за чего появятся заморозки и пройдет мокрый снег. В четверг, 4 апреля, воздух охладится до 6–8 градусов, а в ночь на 5-е число – до минус 5 градусов, также ожидаются заморозки, указал синоптик.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что 2 апреля столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала сход снежного покрова. Это произошло за 10 дней до положенного срока, добавлял он.