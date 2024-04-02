Мокрый снег и гололедица придут в Москву в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 4 апреля температура воздуха в Москве начнет стремительно понижаться, что приведет к заморозкам ночью и осадкам в виде мокрого дождя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в четверг днем температура понизится до 6–8 градусов. Начнутся осадки и в виде дождя, и в виде мокрого снега", – цитирует его Агентство "Москва".

В ночь на пятницу, 5 апреля, в столице ожидаются заморозки, температура местами опустится до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 3–7 градусов. На дорогах образуется наледь.

При этом в субботу, 6 апреля, в Москву снова вернется тепло. Температура поднимется до 6–7 градусов. На следующий день в городе ожидается до 14 градусов тепла.

До этого сообщалось, что ночь на 2 апреля стала самой теплой за последние 75 лет. Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила 9,3 градуса.

Днем 2 апреля в столице ожидается до 24 градусов тепла. Температура может стать рекордной с 1951 года, когда столбики термометров достигли 17,4 градуса.