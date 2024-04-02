Снежный покров сошел в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 2 апреля, в Москве сошел снежный покров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Еще вчера высота снежного покрова на опорной столичной метеостанции ВДНХ составляла 4 сантиметра, а сегодня он исчез за 10 суток до положенного срока", – информировал синоптик, отметив, что снег полностью сходит 12 апреля.

Сейчас он по-прежнему остается в парках, лесах и оврагах Подмосковья, куда не проникают солнечные лучи, пояснила в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

На метеостанции в Тушине высота снежного покрова составляет 3 сантиметра. По мнению синоптика, уже 3 апреля снег там полностью сойдет.

До этого сообщалось, что ночь на 2 апреля стала самой теплой за последние 75 лет. Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила 9,3 градуса. Предыдущий рекорд наиболее теплой ночи 2 апреля фиксировали в 2023 году, когда потеплело до 6,3 градуса.

