До 23 градусов тепла ожидает москвичей 2 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ожидается в столице и области 2 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Скорость южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 739 миллиметров ртутного столба.

Жителей Москвы и Московской области на текущей неделе, с 1 по 7 апреля, ожидают температурные контрасты.

В среду, 3 апреля, начнется постепенное похолодание, а температура в этот день не будет подниматься выше 17 градусов. В четверг и пятницу, 4-го и 5-го числа, столбики термометров днем могут упасть до 5 и 10 градусов тепла. А в ночь с четверга на пятницу ожидается от 0 до 4 градусов мороза.

