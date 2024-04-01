Москвичам посоветовали не торопиться с заменой зимней резины на летнюю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы попросили пока не менять зимнюю резину на летнюю, так как в конце недели ожидается похолодание. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что уже появилась информация о необходимости заменить резину с зимней на летнюю. Однако, по словам синоптика, нужно смотреть не на текущие климатические условия в столице, а на будущие изменения в погоде. Так, Леус уточнил, что 5–6 апреля ночью температура воздуха опустится ниже нуля, поэтому в эти дни на дорогах возникает большая вероятность появления гололедицы.

"Более того, в эти дни местами не исключен и дождь с мокрым снегом. Так что можете следовать рекомендациям, а я подожду до конца нынешней недели", – предупредил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов посоветовал жителям столицы и других северных и восточных городов, которые находятся в пределах Центрального федерального округа, подождать и поменять резину на летнюю в конце апреля. Он объяснил, что 5 апреля в средней полосе России ожидается снижение температуры воздуха с положительных на отрицательные, а в ночные часы может даже выпасть снег.

