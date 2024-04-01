Столичным водителям посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю

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Столичным автомобилистам уже можно сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", – уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалисты подчеркнули, что ночные температуры в Москве уже не опускаются ниже нуля. Кроме того, использование зимних шин в теплый сезон грозит плохим сцеплением с дорогой, увеличенным тормозным путем и повышенным износом резины.

Ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале также рассказала, что среднемесячная температура марта 2024 года в Москве превышала норму на 2,3 градуса.

"Начиная с 12 марта средняя суточная температура воздуха была положительной, что и можно считать началом метеорологической весны", – сказала она.

По ее данным, самым теплым днем оказалось 31 марта, когда на метеостанции на ВДНХ зафиксировали 10,6 градуса тепла, что по метеорологическим нормам соответствует 30 апреля.

Ранее Позднякова подчеркивала, что днем 1 апреля столбики термометров в Москве могут достигнуть 18 градусов тепла. Однако, по данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 1 и 2 апреля температура может вырасти до 22 градусов.