Синоптик пообещал москвичам похолодание и снегопад после 3 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столичного региона ожидает похолодание и снегопад после 3 апреля, заявил в своем телеграм-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Менять резину еще рано <...> так как после 3 апреля по прогностическим материалам намечается серьезное похолодание", – уточнил он.

Также он предупредил, что в ночь с 4-го на 5-е число в Москву и Подмосковье вернутся заморозки. В беседе с RT синоптик подчеркнул, что до этого столицу ожидает серьезное потепление.

"Потепление в Москве будет в конце недели и в первые три дня апреля. Весна решила ускориться", – добавил он.

По его словам, в последние дни марта температура поднимется до 15 градусов тепла, а в самом начале апреля – до 17 и 18 градусов.



До этого Шувалов уже обещал повышения столбиков термометров в апреле до подобных значений. На данный момент высота снежного покрова в Москве все еще превышает норму на 20–35%, поэтому снег не успеет растаять до конца первой декады апреля, уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.