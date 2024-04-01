Синоптик предупредил москвичей о неделе температурных контрастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей Москвы и Московской области на текущей неделе, с 1 по 7 апреля, ожидают температурные контрасты. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его данным, 1-го и 2-го числа температура будет достигать 22 градусов тепла, а существенных осадков не ожидается. Ветер в эти дни будет южным, до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже 9 и 12 градусов, добавил Ильин.

Однако в среду, 3 апреля, начнется постепенное похолодание, а температура в этот день не будет подниматься выше 17 градусов. Ветер будет усиливаться с порывами до 17 метров в секунду, однако серьезных осадков не прогнозируется, подчеркнул синоптик.

В четверг и пятницу, 4-го и 5-го числа, столбики термометров днем могут упасть до 5 и 10 градусов тепла. Однако в ночь с четверга на пятницу ожидаются заморозки от 0 до 4 градусов мороза.

"Но в субботу уже ночью снова потеплеет до 1 градуса холода – 4 градусов тепла", – указал Ильин.

На выходных, 6 и 7 апреля, ожидается до 13 и 17 градусов, без осадков, заключил он.

Как сообщает телеканал "360", заморозки до 3 градусов холода ожидаются в ночь на пятницу. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.



Он рассказал, что начало и конец недели будут сильно отличаться, так как в Москве 2 апреля будет до 22 градусов тепла, однако 5-го числа днем будет не выше 7 градусов, а ночью ожидаются заморозки.

"Первые два дня средняя температура будет скорее соответствовать климатическим значениям конца мая, но затем опять вернется где-то в конец марта", – указал Шувалов.

Синоптик объяснил, что виной тому тыловая часть циклона, который приносит холодный воздух с Карелии и Кольского полуострова, где погода еще "зимняя". По его словам, жителям столицы повезло, так как похолодание могло быть еще серьезнее.

Ранее Шувалов уже предупреждал москвичей о том, что менять резину еще рано, так как ожидаются заморозки. Однако тогда он, помимо похолодания, обещал еще и снегопад.