Сезон активности клещей в столичном регионе начнется в ближайшие 2 недели

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Сезон активности клещей в Москве и Подмосковье начнется в ближайшие две недели, однако меры предосторожности нужно соблюдать уже сейчас. Об этом Агентству "Москва" заявил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов.

По его словам, клещи в поисках пищи активно нападают на людей и животных, когда температура воздуха составляет 7–10 градусов тепла. Они уже проснулись, но массово пока не вышли, потому что днем и ночью в регионе невысокие температуры, сказал эксперт.

"Но в ближайшую неделю-две при хорошей погоде мы уже увидим клещей в их обычном количестве. Весной мы всегда их видим чуть больше, потому что им важно питаться и они стараются быстрее зацепиться за животное или человека", – объяснил Гомыранов.

Он отметил, что клещи не нападают с деревьев. Как правило, они сидят в траве, низких кустарниках, на лесных тропинках, в полях и поймах рек. При походе в такие места энтомолог советует надевать длинные штаны и высокую обувь. Также нужно заправлять штаны в обувь или носки, обрабатываться от клещей специальными средствами.

Гомыранов напомнил, что инсектициды против клещей неэффективны, поэтому лучше использовать препараты, работающие конкретно против этих паразитов.

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