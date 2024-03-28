Бабочки, божьи коровки и пауки проснулись в Москве после зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве после зимы проснулись бабочки-крапивницы, клопы-солдатики, божьи коровки и пауки. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"В Москве наступает метеорологическая весна, и животные сразу это почувствовали. Специалисты департамента природопользования уже заметили первых беспозвоночных на природных территориях столицы: бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков, пауков и божьих коровок", – приводит его слова Агентство "Москва".

По словам Кунафина, крапивница вперед остальных бабочек просыпается после зимы. Она зимует не в виде куколки, а как взрослая особь.

Ранее стало известно, что зяблики, скворцы, грачи, чибисы, зарянки, озерные чайки и черные дрозды вернулись в столицу после зимовки. Всего в столицу должны вернуться около 200 видов птиц. В их числе окажутся певчие дрозды, сразу после мухоловка-пеструшка, а также серые и малые мухоловки.

