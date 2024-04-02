Москвичам рассказали, какая погода будет на первой неделе апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вторник, 2 апреля, станет самым жарким днем первой недели месяца, когда воздух прогреется до 22 градусов тепла. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

"Температура воздуха достигла практически летних показателей. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшие дожди", – уточнили там.

2-го числа будет дуть несильный южный ветер, однако на следующий день воздух охладится и столбики термометров будут показывать от 15 до 17 градусов тепла. В ночь на 4 апреля будет от 7 до 10 градусов. Ожидаются небольшие осадки и усиление ветра до 18 метров в секунду.

В четверг, 4-го числа, также возможны осадки, а температура в этот день составит от 7 до 10 градусов днем. Следующей ночью ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, однако уже днем 5 апреля термометры достигнут 4–9 градусов.

"Заморозки возможны и в ночь на субботу. Однако днем станет заметно теплее. Ожидается от 6 до 11 градусов", – заключили в пресс-службе.

Ранее специалисты Росгидрометцентра пообещали жителям столичного региона облачную и теплую погоду 2 апреля. В Москве днем будет от 21 до 23, а в Московской области от 18 до 23 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке 739 миллиметров ртутного столба.