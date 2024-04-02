Москвичам пообещали до 24 градусов тепла 2 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве днем во вторник, 2 апреля, прогреется до 24 градусов тепла. Об этом в беседе с RT заявил метеоролог Леонид Старков.

Он напомнил, что днем ранее, 1-го числа, температура достигала рекордных значений, однако вторник, 2-е число, может стать еще более теплым. Предполагается, что в этот день будет побит суточный рекорд 1951 года, когда столбики термометров достигли 17,4 градуса.

Однако уже в среду, 3 апреля, температура начнет понижаться. Днем, подчеркнул метеоролог, прогнозируется только до 15 градусов. На следующий день, в четверг, понижение продолжится, и днем 4 апреля будет в районе 8 и 10 градусов тепла. На первых выходных месяца показатели должны вернуться в норму, указал Старков.

"Ночью прогнозируются слабые заморозки, днем – от 5 до 7 градусов. Ну и осадки, в том числе в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега", – заключил он.

Ранее в Гидрометцентре России рассказывали, что днем 2-го числа температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, а в Подмосковье – от 18 до 23.



До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркивал, что в этот день столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала сход снежного покрова. Это произошло за 10 дней до положенного срока, добавлял он.