Москвичей ждет рекордная температура 2 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К 11:00 во вторник, 2 апреля, столбики термометров превысили отметку 18 градусов тепла, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, прошлый рекорд для 2 апреля – 17,4 градуса тепла – был в 1951 и 1983 годах.

"Сегодняшняя ночь была самая теплая за весь период наблюдений, и ближайшая ночь тоже будет рекордно теплой", – дополнил метеоролог.

Вильфанд отметил, что воздух в столице сегодня будет прогреваться до 22–24 градусов. Днем 3 апреля ожидается 15–17 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 2 апреля в Москве сошел снежный покров на опорной столичной метеостанции ВДНХ. Он исчез за 10 суток до положенного срока.