Дождливая погода и до 10 градусов ожидаются в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождливая, безветренная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве в выходные, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Она отметила, что погода улучшится и такого сильного ветра, как в среду, 3 апреля, уже не будет. Тем не менее в субботу возможны небольшие осадки, а воздух прогреется до 7–9 градусов.

В воскресенье температура будет выше нуля и ночью, и днем. Столбики термометров в дневные часы покажут 10 градусов, что выше климатической нормы. Дождя не прогнозируется.

Резкое понижение температуры до 5–8 градусов ожидается в Москве вечером в среду, 3 апреля. В Центральную Россию прорвался холодный атмосферный фронт, из-за чего во второй половине дня прошумят короткие освежающие ливневые дожди, что понизит дневную температуру в Москве до 15–18 градусов тепла, по области – 14–19 градусов.

Вечером резко похолодает до 5–8 градусов тепла. Кроме того, во второй половине дня в городе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

До этого сообщалось, что 2 апреля в Москве стало рекордно теплым. В 17:00 воздух прогрелся до 23,2 градуса. Такой показатель побил прошлый рекорд почти на шесть градусов.

