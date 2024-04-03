Резкое понижение температуры ожидается в Москве вечером 3 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резкое понижение температуры до 5–8 градусов ожидается в Москве вечером в среду, 3 апреля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня в Центральную Россию прорвется холодный атмосферный фронт, из-за чего во второй половине дня прошумят короткие освежающие ливневые дожди, что понизит дневную температуру в Москве до 15–18 градусов тепла, по области – 14–19, вечером резко похолодает до 5–8 градусов тепла", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

Во второй половине дня в городе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

Между тем заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что в Московской области 3 апреля местами ожидаются грозы.

"Температура – 15–17 градусов, ночью – 4–6 градусов. Завтра днем и в пятницу – 6–8 градусов. В субботу – 6–11 градусов, а в понедельник – снова 15–18 градусов, без осадков", – сообщил он.

В ночь на субботу в Москве и области ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -2 и -5 градусов соответственно.

До этого сообщалось, что 2 апреля в Москве стало рекордно теплым. В 17:00 воздух прогрелся до 23,2 градуса. Такой показатель побил прошлый рекорд почти на шесть градусов.

