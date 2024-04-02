2 апреля в Москве стало рекордно теплым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторник, 2 апреля, оказался в Москве рекордно теплым. В 17:00 воздух прогрелся до 23,2 градуса. И это не максимум, а наблюдение в срок, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что прошлый рекорд побит почти на шесть градусов, что, по его мнению, подчеркивает интенсивность пришедшей волны тепла. Также в Можайске рекорд 1951 года для 2 апреля составлял 16,7 градуса, а в этом году срочный термометр зафиксировал плюс 23,5 градуса.

"Просто невероятное превышение на 7 градусов", – добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 4 апреля температура воздуха в Москве начнет стремительно снижаться, из-за чего появятся заморозки и пройдет мокрый снег. В четверг, 4 апреля, воздух охладится до 6–8 градусов, а в ночь на 5-е число – до минус 5 градусов, также ожидаются заморозки, указал синоптик.