Синоптик Цыганков пообещал москвичам до 19 градусов на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Во вторник, 9 апреля, воздух в столице прогреется до 19 градусов. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Тепло, близкое к 20-градусному, ожидается во вторник, 9 апреля. Ночью будет 6...11, а в дневные часы столбики термометров покажут 14...19 градусов, что выше нормы. Переменная облачность, без осадков", – уточнил синоптик.

По словам специалиста, в четверг, 4 апреля, а также в пятницу и субботу температура воздуха в Москве днем составит 6...8 градусов.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В воскресенье днем будет значительно теплее, в пределах 9...14 градусов. В понедельник, 8 апреля, температура еще больше повысится и составит 15...18 градусов.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в столице был установлен новый рекорд по теплу. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, к 17:00 столбики термометров поднялись до 23,2 градуса. Это практически на шесть градусов выше прошлого рекорда.

