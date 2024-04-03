Синоптик Цыганков пообещал москвичам до 19 градусов на следующей неделе

03 апреля, 12:02Общество
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
Во вторник, 9 апреля, воздух в столице прогреется до 19 градусов. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Тепло, близкое к 20-градусному, ожидается во вторник, 9 апреля. Ночью будет 6...11, а в дневные часы столбики термометров покажут 14...19 градусов, что выше нормы. Переменная облачность, без осадков", – уточнил синоптик.
По словам специалиста, в четверг, 4 апреля, а также в пятницу и субботу температура воздуха в Москве днем составит 6...8 градусов.
Ранее сообщалось, что 2 апреля в столице был установлен новый рекорд по теплу. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, к 17:00 столбики термометров поднялись до 23,2 градуса. Это практически на шесть градусов выше прошлого рекорда.