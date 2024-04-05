Двадцатиградусное тепло придет в Москву после 8 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая погода до 20 градусов вернется в Москву уже на следующей неделе, с 8 по 14 апреля. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

"Непогода постепенно отступает. В выходные дни в Москве и Подмосковье потеплеет", – указал он.

По его данным, уже днем в субботу, 6 апреля, столбики термометров достигнут 8–10 градусов тепла, однако на следующий день, 7-го числа, воздух может прогреться до 12 и 17 градусов. Еще теплее будет в понедельник и вторник, 8 и 9 апреля, уверен Шувалов.

"Вероятно, что воздух на следующей неделе прогреется до 20 градусов", – добавил синоптик.

Штормовой ветер, по его словам, будет менять свое направление, но останется таким же сильным, не слабее 7 и 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет в норме, заключил он.

Ранее в Росгидрометцентре заявили, что в пятницу, 5 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется от 6 до 8 градусов, а по области – от 3 до 8. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.