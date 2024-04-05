До 8 градусов тепла ожидается в Москве 5 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 5 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 6 до 8 градусов тепла, в области – от 3 до 8 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

В комплексе городского хозяйства столицы предупредили, что утром в пятницу, 5 апреля, на дорогах возможна гололедица. Пешеходов призвали быть внимательными на улицах города, а автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Тепло вернется в столицу на следующей неделе. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что во вторник, 9 апреля, воздух в столице прогреется до 19 градусов.