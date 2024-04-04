Дептранс призвал москвичей пользоваться общественным транспортом из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом вечером в четверг, 4 апреля, из-за дождя. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"В городе местами идет дождь – соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – добавили там.

В настоящее время, по данным ЦОДД, особенно интенсивное движение наблюдается у дома 55 на Ярославском шоссе, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на Третьем транспортном кольце (ТТК) у Звенигородского шоссе.

"В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем на Садовом кольце, Ленинградском, Варшавском и Щелковском шоссе по направлению в область", – уточнили в пресс-службе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал, что температура воздуха в городе начнет понижаться с 4 апреля. В частности, в ночь на пятницу ожидаются заморозки и осадки в виде мокрого снега.



Синоптик предупреждал, что в ночь с 4-го на 5-е число температура упадет до 2 градусов мороза, а днем столбики термометров установятся на отметках в 6–8 градусов тепла.